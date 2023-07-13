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Gündem İşte atılan tokat! Reklam uyanıklarına af yok
Gündem

İşte atılan tokat! Reklam uyanıklarına af yok

Yeniakit Publisher
2023-07-13 12:21:00 -
İşte atılan tokat! Reklam uyanıklarına af yok

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar hakkında ilk 7 ayda 43 milyon 733 bin 953 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 11 Temmuz’da yapılan 335 sayılı toplantısında yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Açıklamada ilk 7 ayda 43 milyon 733 bin 953 TL ceza kesildiği açıkladı.

80 dosya mevzuata aykırı

Reklam Kurulunun bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80’i mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile toplam 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulanırken 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

7 ayda bin 109 dosya hakkında durdurma cezası

Öte yandan, yılın ilk 7 ayında Reklam Kurulu tarafından toplam bin 253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43 milyon 733 bin 953 TL idari para cezası uygulandı. 34 adet dosya içinde erişimin engellenmesine karar verildi.

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