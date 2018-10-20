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İşte altın fiyatlarında son durum!

Gram fiyatı 222 lira seviyelerinde seyreden altının güncel fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum...

20 Ekim 2018 Cumartesi 12:11
İşte altın fiyatlarında son durum!

Ekim ayına 227,04 lira ile başlayan gram altın, 17 Ekim tarihinde 219,60 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine düştü. 21 Eylül tarihinde ise altın 242,59 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaşmıştı. Gram altın şu an 222,53 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın bugün ne kadar?

20 Ekim Cumartesi günü 355,52 TL'den alınan çeyrek altın, 363,81 TL'den satılıyor. Çeyrek altın, Türk insanının en çok tercih ettiği altın türü olarak biliniyor.

Yarım altın ne kadar?

Haftanın altıncı gününde 708,82 TL'den alınan yarım altın, 727,61 TL'den satılarak işlem görüyor.

Tam altın ne kadar?

20 Ekim öğleden önce 1.422,09 TL'den alınan tam altın, 1.450,78 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Çeyrek ve gramdan sonra en çok tercih edilen tür olarak dikkat çeken cumhuriyet altını, 1.473,00 TL alış, 1.496,00 TL satışla işlem görüyor.

Ata altının fiyatı ne kadar oldu?

Bugün 1.466,53 TL'den alınan tam altın, 1.504,18 TL'den satılarak piyasalar işlem görüyor.

22 ayara bilezik ne kadar?

22 ayar bileziğin alış fiyatı 202,65 TL, satış fiyatı ise 202,93 TL durumunda.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 12:11
  1. Çeyrek altın
  2. Yarım altın
  3. Cumhuriyet altını

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