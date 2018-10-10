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İşte Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalma sebebi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aatıf ve Dirar'ın disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı kaldıklarını söyledi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:12
İşte Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalma sebebi

Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, FB TV'de gündemi değerlendirdi. Koç, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılma sebeplerini açıkladı.

Ali Koç'un Aatif ve Dirar'ın kadro dışı kalma sürecine dair yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ana neden disiplinsizlik"

"Aatif ve Dirar'ı genellemek gerekirse, disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, ekip takım ruhundan uzak görüntü ve sportif olarak da yetersiz olduğu için kadro dışı bırakılmıştır.

En mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu şen şakrak. Gamsız mı dersin artık. Futbolcu insanların harcadığı mesai ve aldığı paraya bakınca en üstte. Ekmeğini yediğiniz kulüpte nasıl bu kadar vurdumduymaz olabilirsiniz? Aatif takım olamadık, bu takım zayıf, geçen sene zayıftık ama bu sene daha zayıfız dedi, olabilir, saygı ile karşılıyorum.

Aatif, Nabil Dirar'ın oynaması için açık açık lobi yaptı. Hocasına söyledi, arkadaşlarına söylettirdi, olabilir. Ama olmadığı zaman da işini en iyi şekilde yapman lazım. Bu iki oyuncunun kadro dışı kararı disiplinsizlik."

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:12
  1. Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalma sebebi
  2. Ali Koç
  3. Aatif
  4. Dirar
  5. Fenerbahçe

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