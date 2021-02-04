İstanbul'un nüfusunda yıllar sonra bir ilk yaşandı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olmaya devam etti. Bu nüfusun 7 milyon 750 bin 836'sının erkek, 7 milyon 711 bin 616'sının ise kadın olduğu görüldü.

Yıllara göre nüfusa bakıldığında, 2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdiği belirlendi. 2000 yılında 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" (ADNKS) ile hesaplandığı 2007'de 12 milyon 573 bin 836 kişiye, 2013'te 14 milyon 160 bin 467'ye, 2019'da ise 15 milyon 519 bin 267'ye yükseldi.

Nüfusun 2020'de 2001 yılından bu yana ilk kez gerilemesi dikkati çekti. İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452'ye düştü.

Nüfus en fazla 2019'da yükseldi

2001-2019 dönemde İstanbul'un nüfusunun en fazla 2019 yılında arttığı görüldü. Söz konusu yılda ilin nüfusunda 451 bin 543 kişilik artış yaşandı. İlin nüfusunun en az arttığı yıl ise bundan önce 38 bin 493 kişi ile 2018 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, içinde bulunulan 21'inci yüzyılda İstanbul nüfusu ilk kez gerilemiş oldu.

TÜİK'in hesapladığı 2000-2006 dönemi yıl sonu nüfusları, ADNKS sonuçlarına göre tahmin ediliyor.

İstanbul nüfusunun yıllara göre dağılımı şöyle:

Yıllar Nüfus Artış

2000 11.076.840

2001 11.292.009 215.169

2002 11.495.948 203.939

2003 11.699.172 203.224

2004 11.910.733 211.561

2005 12.128.577 217.844

2006 12.351.506 222.929

2007 12.573.836 222.330

2008 12.697.164 123.328

2009 12.915.158 217.994

2010 13.255.685 340.527

2011 13.624.240 368.555

2012 13.854.740 230.500

2013 14.160.467 305.727

2014 14.377.018 216.551

2015 14.657.434 280.416

2016 14.804.116 146.682

2017 15.029.231 225.115

2018 15.067.724 38.493

2019 15.519.267 451.543

2020 15.462.452 - 56.815