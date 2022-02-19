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Gündem İstanbul'un göbeğinde İETT otobüsü dehşeti
Gündem

İstanbul'un göbeğinde İETT otobüsü dehşeti

İstanbul'un Güngören ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 15:36:00 -
İstanbul'un göbeğinde İETT otobüsü dehşeti

İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.

Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki 39 SA 487 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.

Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı.

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