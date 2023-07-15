İstanbul'un en kirli ilçeleri belli oldu! Buralarda oturanlar dikkat
Şehirlerde nüfus arttıkça, hava kirliliği de kaçınılmaz oluyor. İstanbul bu illerin başında geliyor. Araştırmaya göre Megakentte en kirli havaya sahip ilçeler…
Fabrika bacaları, araçların egzozları ve gittikçe artan nüfus, hava kirliliğinin nedenleri de zararları da saymakla bitmiyor.
PM10, yani partikül madde kirleticisi. Tüm kirleticiler arasında en zararlı ve tehlikeli olanı. Havayı saran bu kirletici, akciğerin derinliklerine kadar nüfuz ediyor. Türkiye'de yapılan PM10 ölçümleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı kabul ettiği değerlerden 3 kat fazla olduğu ortaya çıktı.
EN KİRLİ HAVA SULTANGAZİ VE ESENYURT'TA
Artan nüfus, yapılaşma, araç sayısına bağlı olarak gelişen, hava kirliliği gündem olmaya devam ediyor. İstanbul 2022 hava kirliliği verileri ise bu acı gerçeği bir kez daha ortaya koydu. En kirli ilçeler içerisinde Sultangazi 1. Esenyurt ise 2. sırada.
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