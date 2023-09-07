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Gündem İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeyi Cem Küçük açıkladı! Bağıra bağıra geliyor
Gündem

İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeyi Cem Küçük açıkladı! Bağıra bağıra geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-07 13:42:00 - 2023-09-07 13:44:10

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul'daki barajların doluluk oranına dikkat çekerek milyonları bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.

Cem Küçük, TGRT Haber sabah haberlerinde İstanbul'da yaşanan yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranına dikkat çekti.

2014'ten beri en düşük seviyeye gerileyen barajların alarm verdiği gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen yağışlar sonrası hayat olumsuz etkilenmişti.

Şiddetli yağış sonrası barajların durumu merak konusu oldu. TGRT Haber sabah sunucusu Cem Küçük, İstanbul'daki barajların güncel verilerini paylaştı ve "önlem alınması gerekiyor" dedi.

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