İstanbullulara suyu israf etmeyin uyarısı

Barajlara biriken toplam su miktarı, yaklaşık 757 milyon metreküp oldu. Rakamlar İstanbulluların yüzünü güldürse de, barajlardaki kapasitenin sınırlı olduğunu hatırlatan uzmanlar, su sıkıntısı yaşama riski nedeniyle tüketim konusunda temkinli ve tasarruflu olunması uyarısı yaptı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “Mevcut suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılmasında yarar gördüğünü vurgulayarak, aksi durumda önümüzdeki dönemde de su sıkıntısı yaşanabileceğini ifade etti.

Albay, “İstanbul’da 800 milyon metreküpü biraz geçen su kapasitesi var. Günde 3 milyon metreküp suyun İstanbul halkına verildiği düşünülürse, 9 aylık suyu barajlarımızda topluyoruz demektir, yani tamamen dolu olsa bile. Bu da bize şu ev ödevini veriyor; suyu doğru kullanacağız, rahatlamayacağız, boşa harcamayacağız, boşa akıtmayacağız, tasarruf edeceğiz. Yani rahatlamaya gelmez, çünkü önümüz yaz ayları. Yaz aylarında buharlaşma artacak, su tüketimi daha da artacak. Hele bir de önümüzdeki yıl kar ve yağmuru doğru bir şekilde almazsak, bizi önümüzdeki yıllarda tekrardan yeni bir sıkıntı bekliyor olabilir. Bu yüzden ben hep şunu söylüyorum, lütfen suyu doğru kullanalım, tasarruf edelim, suyu gereksiz harcamayalım” dedi.