İstanbullular uyarı: Yarın bazı vapur hatlarında seferler yapılmayacak
Yarın yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı deniz ulaşımına kapatılıyor, çok sayıda vapur seferleri iptal edilecek.
İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle deniz trafiğinin kapatılacağını duyuruldu. Bu nedenle çok sayıda vapur seferi de gerçekleştirilemeyecek.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "23 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları sebebiyle İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılacaktır" denildi. İptal edilen vapur seferlerine, "sehirhatlari.istanbul" internet adresinden ulaşılabiliyor.