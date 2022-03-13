İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 12.00-15.00 arasında Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.