İstanbullular dikkat: Pazar evinizde oturun!

Kurak geçen ocak ayının ardından şubat ayıyla başlayan kar yağışları Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor. İstanbul için de kuvvetli kar uyarısı geldi. Cnn Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbulluları pazar günü için uyararak 'evinizde oturun' dedi.

Kurak geçen ocak ayının ardından şubat ayıyla başlayan kar yağışları Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Milliyet'e göre; Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ KAR GELİYOR

İstanbul'da yılın ilk karı geçtiğimiz günlerde düştü. Kentin yüksek bölgelerinde yer yer etkili kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da pazar günü itibariyle çok şiddetli kar fırtınası bekleniyor.

Şen sosyal medya hesabından açıklama yaparak İstanbulluları pazar günü için uyardı. Şen; "İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler kky'lu. Sıcaklık 8 C. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestr tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur." dedi.