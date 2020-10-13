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Gündem İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi
Gündem

İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji'nin bugün ve yarın için İstanbul'da sağanak yağış uyarısı yapması sonrası Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:41:00 - 2020-10-13 17:07:11
İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Özellikle Marmara Bölgesi için bugün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

Çanakkale'de öğren başlayan sağanak yağış hayatı felç ederken feribot seferlerinin de iptal olmasına neden olmuştu. Bir sefer iptali haberi daha geldi. Şehir Hatları'nın 15.15 Beşiktaş-Adalar ve 18.00 Büyükada-Beşiktaş seferleri iptal edildi.

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