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Gündem İstanbullular dikkat! Bayram trafiği başladı
Gündem

İstanbullular dikkat! Bayram trafiği başladı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 18:10:00 -
İstanbullular dikkat! Bayram trafiği başladı

İstanbul’da 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların yola çıkmasıyla araç trafiği başladı.

İstanbul’da Ramazan Bayramı tatili öncesi E-5 karayolu Halıcıoğlu ve Basın Ekspres Mevkii’nde trafik yoğunluğu başladı. Yarından itibaren başlayan Ramazan Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugünden yola çıktı. Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre saat 17.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Yoğunluğun ilerleyen saatler de daha artması beklenirken trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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