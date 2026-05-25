İstanbullular bayram alışverişi için Tarihi Yarımada'ya akın etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Kurban Bayramı'na iki gün kala eksiklerini gidermek için Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'ya giden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahlarda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilini alışveriş yaparak değerlendirmek isteyenler Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'da yoğunluk oluşturdu.
Bayrama iki gün kala eksiklerini gidermek için Tarihi Yarımada'ya akın eden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahları tercih etti.
Çarşılarda bazı dükkanların ve giriş-çıkış kapılarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.
Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü.
Çarşı esnaflarından Sedat Karakuş, vatandaşın önceliğinin kurbanlık almak olduğunu belirterek, "İnsanlar misafirlerini karşılama adına lokumu tercih ediyor. Kuruyemiş biraz daha seyrek gidiyor ama yabancı müşterilerin olduğu gibi Türk halkının da tercihi klasik Türk lokumu. Şu an satışlarımız devam ediyor." dedi.
 

 

