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Aktüel İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı
Aktüel

İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:37:57 -
İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 24 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör, 5 mermi, 7 dizüstü bilgisayar, 65 cep telefonu, 505 SIM kart, 9 flaş bellek, 208 banka kartı ve 2 para sayma makinesi ile 1 milyon 313 bin 410 lira, 3 bin 400 dolar ve 1960 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile 2’si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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