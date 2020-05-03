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Aktüel

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:57:35 -
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Armağanevler Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evin önüne gelen ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan Yusuf A. bir süre sonra gözaltına alındı.

Polis, sorulara yanıt vermeyen şüphelinin ağzında uyuşturucu madde buldu.

Zanlının evinde de bir miktar uyuşturucu madde, para ve 2 cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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