İstanbul'daki işini bırakıp, devekuşu çiftliği kurdu!

İstanbul'da dekorasyon işi yaparken 9 yıl önce memleketi Kars'a yerleşen ve deve kuşu yetiştiriciliği hayalini gerçekleştiren Metin Tetik, şimdi de çiftliğini kuruyor.

İstanbul Hadımköy'de bir çiftlikte deve kuşlarını gören ve onlardan esinlenerek döndüğü Kars'a bağlı Esenkent köyünde 4 deve kuşu alarak yetiştirme hayalini gerçekleştiren 3 çocuk babası Metin Tetik, çiftlik kurmak için girişimlere başladı.

Köyünde yaklaşık bir yıldır deve kuşu yetiştiren Tetik, bu sayıyı 11'e çıkarttı. Köyde 7 dönümlük arazisinde çiftlik kurma çalışması başlatan ve deve kuşu yumurtaları için kuluçka makinesi alan Tetik, önümüzdeki yaz üretime geçmeyi hedefliyor.

Metin Tetik, uzun yıllardır deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayali kurduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıllar önce İstanbul'dan dönerek köyüne yerleştiğini ve deve kuşu yetiştirmeye başladığını anlatan Tetik, "Deve kuşu en kolay bakılan hayvanlardan birisi, günde bir defa yemini veriyorsun. Her türlü yem yiyor ve bütün hastalığa karşı dirençli. Yavrusundan, yumurtasından, derisinden, tüyünden, çürük yumurtasından her şeyinden para kazanılıyor." dedi.

- "Yaklaşık 80 yumurta verebiliyor"

Tetik, kış memleketi Kars'ta deve kuşlarını gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Buraya gelen vatandaşlar deve kuşlarını görünce şaşırıyor, görüp dokunuyorlar her geçen gün ilgi artıyor. Bir deve kuşu sezonda yaklaşık 80 yumurta verebiliyor. Kuluçka makinesini de aldık inşallah önümüzdeki yaza her şeyimizi kuracağız." diye konuştu.