  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 68

AKOM, su kullanımında tasarruflu olma çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:29:07 -
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 68

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülen yağışlar pazartesiden itibaren etkisini arttıracak ve akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

Serin ve yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

- Su kullanımında tasarruf

AKOM, paylaştığı "6 Aylık Hava Tahmini Raporu"nda İstanbullulara, su kullanımı konusunda tasarruflu olunması yönünde çağrıda bulundu.

Nisan ayının son haftasına kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yağışlar mevsim normallerinin yüzde 22 altında gerçekleşti. Yaz ayları başlarken, geçmiş yıllarda yüzde 85-90 seviyesinde olan baraj doluluk oranları yüzde 68 olarak kayda geçti.

Mayıs ayının ilk yarısı tropikal (ılık ve yağışlı), ikinci yarısının ise yaz havasında yaşanması beklenirken, yağışların yüzde 75 ihtimalle mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı