İstanbul'daki 2 bin 892 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, kentteki 2 bin 892 fırında gramaj-fiyat ve tarife denetimi yapıldığını, 1321 fırının standartlara uyduğunun belirlendiğini, fiyat/gramaj tarifesine uymadığı tespit edilen 1571 fırına ise Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlendiğini ve savunmalarının istendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında "gramaj/fiyat/tarife dışı üretim ve satış yapıldığı" yönündeki yoğun şikayetler nedeniyle Valilik koordinasyonunda; kaymakamlıklar, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 20-24-25-26 Kasım'da denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 54. Maddesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca fırınlarda üretim ve satışı yapılan ürünlerde; fiyat etiketleri ve tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuata uygun olup olmadığı, fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7,5 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi."

- Fiyat/gramaj tarifesine uymayan 1571 fırın için tutanak düzenlendi

Açıklamada, "Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat/gramaj tarifesine uymayan 1571 fırına, Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlendi ve savunmaları istendi." bilgisi verildi.

Bazı fırınlarda tespit edilen usulsüz fiyat tarifesiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu tarifenin nereden kaynaklandığının mutlaka tespit edileceği ve Valiliğin hassasiyetle takip ettiği bu durum hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Üretim ve satışlarında yürürlükteki tarifeye uygun faaliyet gösteren fırıncı esnafına teşekkür edilen açıklamada, "Meslek kuruluşlarınca belirlenen fiyat tarifesine uymayan fırın sahiplerine, esnafların piri Ahi Evran'ın meslek ilkelerini hatırlatıyor, haksız kazanç elde etmeye yönelik davranışlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Fırınlarımızın gramaj ve fiyat tarifesine uyumlarını denetlemeye devam edeceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımız 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi' mobil uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden başvuru yapabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.