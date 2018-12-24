İstanbul'da yüzme şenliği





İSTANBUL (AA) - Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 47 kulüpten 280 sporcu mücadele ediyor. Şampiyona, 28 Aralık Cuma günü yapılacak yarışlarla tamamlanacak.



Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Önem, geçen hafta Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası'nı düzenlediklerini belirterek, "Bugün de Turkcell'in sponsorluğunda açık yaş kulüpler arası organizasyon başladı. Bu organizasyona 47 kulübümüzden 280 sporcu katılacak. 47 kulübün 12'si İstanbul'dan, 35'i Anadolu'dan katılıyor. Bu bizi sevindiriyor. Artık yüzmenin yalnız İstanbul'da değil tüm Türkiye'de yaygınlaşması ve barajı geçen sporcuların rekorlar kırması bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Yıldızlar ve küçükler organizasyonun kendileri için büyük önem taşıdığını kaydeden Önem, "Tabana önem vermeye çalışıyoruz. Geçen haftaki yarışmamız dört gün sürdü ve 620 sporcu katıldı. 115 kulübün 97'si Anadolu kulübüydü. Alt yaş gruplarında Anadolu kulüplerinin katılımı bizi mutlu ediyor. Geçen haftaki yarışlarda ciddi performans iyileştirmeleri gördük." ifadelerini kullandı.



