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Gündem İstanbul'da yollar kilit! Yoğunluk yüzde 90
Gündem

İstanbul'da yollar kilit! Yoğunluk yüzde 90

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritası verilerine göre, saat 18.28 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 19:35:00 -
İstanbul'da yollar kilit! Yoğunluk yüzde 90

İstanbul'da, mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

Verileri İBB paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yoğunluğu Haritası verilerine göre, 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a kadar ulaştı.

Avrupa yakası yüzde 85, Anadolu 90

Aynı veriye göre, Avrupa Yakası'ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.

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