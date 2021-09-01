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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması"

İstanbul'da birçok noktada düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 21:36:00 -
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması"

İstanbul'da birçok noktada düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim yapıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı bildirildi.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlarda arama yaptı. Uygulamada, narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Uygulama kapsamında, ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye işlem yapılırken otomobili çekiciyle otoparka çekildi.

 

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