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Aktüel İstanbul'da yangın
Aktüel

İstanbul'da yangın

İstanbul Ataşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 19:45:00 -
İstanbul'da yangın

İstanbul Ataşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aşık Veysel Mahallesi 3028 numaralı sokakta bulunan üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bina sakinleri apartmanı boşaltıp dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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