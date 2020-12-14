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Sağlık İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia
Sağlık

İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplu taşımaların sıklığının azaltılması ve bu şekilde yoğunluk oluşması nedeni ile, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ceza ve tazminat davası açılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:22:00 -
İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplu taşımaların sıklığının azaltılması ve bu şekilde yoğunluk oluşması nedeni ile, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ceza ve tazminat davası açılabileceğini söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından toplu taşımaların görüntülerini paylaşan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu da İstanbul'da toplu taşımanın hali. İstanbul'da yakınları vefat eden vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu hakkında ceza ve tazminat davası açarak şikayetçi olabilir. Bu şikayetler yapılmadığı takdirde Ankara ve İstanbul'da bu vurdumduymazlık devam edecektir, tereddütünüz olmasın."

İşte o paylaşım:

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