  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul’da trafik yüzde 11’e düştü
Aktüel

İstanbul’da trafik yüzde 11’e düştü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 18:18:00 -
İstanbul’da trafik yüzde 11’e düştü

İstanbul’da kar yağışı ara ara etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kar yağışı sebebiyle bir çok sürücü tedbirlere uyarak otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 17.30 sıralarında trafik yüzde 11 seviyelerine düştü. Boş kalan yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay