İstanbul'da tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişliği kabızlık sanan kadından tam 22 kiloluk dev kitle çıkarıldı!

İstanbul’da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle hastaneye başvuran kadının karnında 22 kiloluk tümör tespit edildi. Ameliyatla tümörün bir kısmı alınan kadın 79 kilodan 57 kiloya düştü. Nefes alamaz hale gelen kadın, kabız olduğunu düşündüğünü ağrılarının artmasıyla hastaneye gittiğini söyledi.

İstanbul'da karnında şişlik ve ağrı hissetmeye başlayan 2 çocuk annesi 62 yaşındaki Şükran Samanlı, sorunun kabızlık olduğunu varsaydı. Kısa süre sonra karnı hamile bir kadının karnı gibi şişen kadın, hastaneye başvurdu.

Neredeyse nefes alamaz hale gelen kadının karnında yumurtalıktaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ile oluştuğu ifade edilen yumurtalık tümörü tespit edildi. Yapılan ameliyat ile Şükran Samanlı’nın karnından 50 cm ve 22 kilo civarında kitle çıkarıldı.

“7 LİTRESİNİ BOŞALTTIK”

Hastanın durumu ve tedavisine ilişkin bilgi veren Op. Dr. Emin Erhan Dönmez, "Pelvik bölgeden diyaframa kadar hatta akciğeri itecek kadar büyük, devasa bir kitle saptadık. MR ve ultrasonografik değerlendirmelerde kitlenin yumurtalık tümörü olduğunu düşündük. Her iki akciğerin alt loblarında sönme olmuştu, kanın oksijenlenmesi bozulmuştu. Hasta yürümede, sağa sola dönmede zorluk çekiyor hatta rahat bir uyku bile uyuyamıyordu. Ameliyat 6 saat kadar sürdü. Kontrollü şekilde yaklaşık 6-7 litresini ameliyat esnasında boşalttık" diye konuştu.

79 KİLODAN 57 KİLOYA DÜŞTÜ

Hastanın tedavisinin sürdüğünü aktaran Op. Dr. Dönmez, "Ameliyattan önce hastamızın kilosu yaklaşık 79 kilo iken ameliyattan sonra 57 kilo. Yumurtalık tümörleri biraz sinsi ilerliyor, 70-80 kadında bir gözükebiliyor. Meme ve rahim kanserine göre sıklık olarak daha az ama klinik belirti vermediği için genelde yüzde 70-75'ini ileri evrelerde saptıyoruz” diyerek uyardı.

"KABIZLIK DİYE DÜŞÜNDÜM”

2 aydır zor bir süreç yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

Gebelikte yine bir esneklik olur, bu taş gibi bir şeydi. Midemin üstüne çıkmıştı, neredeyse boğazıma kadar çıkacaktı. Kabızlık falandır diye düşündüm çünkü sık sık kabız oluyordum.