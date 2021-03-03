  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 12 ilçede 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:26:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduğu belirlenen 16 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 10’unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!
Gündem

28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, "Sivas'ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzı..
Pilotsuz savaş uçağı test edildi
Teknoloji

Pilotsuz savaş uçağı test edildi

Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri yaptıkları ortak açıklamada, mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış pilot..
İnsan Hakları Eylem Planı maddeleri neler?
Gündem

İnsan Hakları Eylem Planı maddeleri neler?

İnsan Hakları Eylem Planı'nında neler var? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde önemle durduğu açıklamalardan sonra merak e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay