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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Kentte 11 ilçede düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 03:03:48 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

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