İstanbul'da tenis şöleni





İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, yarın ana tablo maçlarıyla başlayacak.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta düzenlenecek organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek turnuva, 28 Nisan Pazar günü yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Toprak zeminde oynanacak turnuvada 250 bin dolar para ödülü dağıtılacak.





- Önemli tenisçiler İstanbul'da





Turnuvada, WTA dünya sıralamasında ilk 60 içinde yer alan 10 sporcu mücadele edecek.

Önceki yıllarda Maria Sharapova, Venus Williams, Elena Dementieva, Francesco Schiavone, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki, Genie Bouchard ve Elina Svitolina gibi dünya kadın tenisinin yıldızlarını ağırlayan TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta bu yıl da önemli sporcular korta çıkacak.

Toprak kortta elde ettiği başarılarla tanınan dünya sıralamasının 27. basamağında bulunan İspanyol Carla Suarez Navarro, bu yılki organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak boy gösterecek.

Son şampiyon Fransız Pauline Parmentier'in (53) yanı sıra Rumen Mihaela Buzarnescu (30), İtalyan Camila Giorgi (31), Ukraynalı Dayana Yastremska (37), Avustralyalı Ajla Tomljanovic (39), Hırvat Petra Martic (40), Çek Katarina Siniakova (41), Yunan Maria Sakkari (44), Belçikalı Kirsten Flipkens (59) ve Fransız Kristina Mladenovic (66) gibi tenisçiler da ana tabloda mücadele edecek.

Sakatlığı sebebiyle eylül ayından bu yana kortlardan uzakta kalan eski dünya 2 numarası Svetlana Kuznetsova "wild card" ile turnuvaya dahil oldu.

Organizasyonda 2016 yılında şampiyon olarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen "wild card" ile turnuvada ana tabloda korta çıkacak.

Turnuvanın biletleri 10 liradan başlayan fiyatlarla Biletix’ten satılacak TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın ana tablo maçları Sports TV'den yayınlanacak.





- Şampiyonlar





İstanbul'da 2005'ten bu yana düzenlenen ve 2011-2013 arasında WTA sezon sonu turnuvası nedeniyle ara verilen organizasyonda tekler şampiyonluğu yaşayan sporcular şöyle:

2005: Venus Williams (ABD)

2006: Shahar Peer (İsrail)

2007: Elena Dementieva (Rusya)

2008: Agnieszka Radwanska (Polonya)

2009: Vera Dushevina (Rusya)

2010: Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya)

2014: Caroline Wozniacki (Danimarka)

2015: Lesia Tsurenko (Ukrayna)

2016: Çağla Büyükakçay (Türkiye)

2017: Elina Svitolina (Ukrayna)

2018: Pauline Parmentier (Fransa)