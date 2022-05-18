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Aktüel İstanbul'da sitede yangın
Aktüel

İstanbul'da sitede yangın

İstanbul-Başakşehir'deki 21 katlı sitenin 17. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 22:53:00 -
İstanbul'da sitede yangın

İstanbul-Başakşehir'deki 21 katlı sitenin 17. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan sitenin 17. katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, site sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Her iki dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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