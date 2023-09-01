İstanbul'da otelde can pazarı! Turistler tahliye edildi

Fatih'te sabah saatlerinde 5 katlı bir otelin elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle otelde mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi Klodfarer Caddesi'ndeki bir otelin elektrik panosundan çıktı. Elektrik tesisatını saran yangın nedeniyle otelin içerisi kısa sürede dumana boğuldu. Yoğun dumanın da etkisiyle otelde konaklayanlar odalarından çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla, odalarda mahsur kalan turistleri pencere ve balkonlardan tahliye etti. Kurtarılmayı bekleyen turistlerin yaşadığı korku ve panik ise kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kişiler valizlerini ve eşyalarını da yangından kurtarmaya çalıştı.

İtfaiyenin çalışması esnasında otele geri girmeye çalışan Moldovalı bir adamı ise kızı çığlık çığlığa vazgeçirdi.

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O anlara tanıklık eden Selçuk Çelik, "Elektrik panosundan yangın çıkmış. Otelde kalan turistler yarım saattir bağırıyordu. Epey duman vardı. İtfaiye kurtarmakta zorluk çekti. Ama sanırım şu an hepsini kurtardılar. Turistlerin hepsi çok korkmuştu. Kurtarılması zordu çünkü bir tane kurtarıcı araç vardı. Hepsi bağırıyordu zaten çoğuna biz yardımcı olduk, çıkanlara su falan verdik" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri mahsur kalanların tamamını tahliye etmeyi başardı ve çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgeye tedbir olarak sağlık ekipleri de geldi. Polis ekipleri yangının gerçekleştiği otelin etrafını şeritle örerek güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.