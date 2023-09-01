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Gündem İstanbul'da otelde can pazarı! Turistler tahliye edildi
Gündem

İstanbul'da otelde can pazarı! Turistler tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-01 08:20:00 -
İstanbul'da otelde can pazarı! Turistler tahliye edildi

İstanbul Fatih'te bir otelin elektrik panosundan çıktı. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken oteldeki turistler tahliye edildi.

Fatih'te sabah saatlerinde 5 katlı bir otelin elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle otelde mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

 

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi Klodfarer Caddesi'ndeki bir otelin elektrik panosundan çıktı. Elektrik tesisatını saran yangın nedeniyle otelin içerisi kısa sürede dumana boğuldu. Yoğun dumanın da etkisiyle otelde konaklayanlar odalarından çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla, odalarda mahsur kalan turistleri pencere ve balkonlardan tahliye etti. Kurtarılmayı bekleyen turistlerin yaşadığı korku ve panik ise kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kişiler valizlerini ve eşyalarını da yangından kurtarmaya çalıştı.

 

İtfaiyenin çalışması esnasında otele geri girmeye çalışan Moldovalı bir adamı ise kızı çığlık çığlığa vazgeçirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anlara tanıklık eden Selçuk Çelik, "Elektrik panosundan yangın çıkmış. Otelde kalan turistler yarım saattir bağırıyordu. Epey duman vardı. İtfaiye kurtarmakta zorluk çekti. Ama sanırım şu an hepsini kurtardılar. Turistlerin hepsi çok korkmuştu. Kurtarılması zordu çünkü bir tane kurtarıcı araç vardı. Hepsi bağırıyordu zaten çoğuna biz yardımcı olduk, çıkanlara su falan verdik" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri mahsur kalanların tamamını tahliye etmeyi başardı ve çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgeye tedbir olarak sağlık ekipleri de geldi. Polis ekipleri yangının gerçekleştiği otelin etrafını şeritle örerek güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Yorumlar

Şamil

Kişi başına gelir 11,000 $ olan habere niye yorum açmıyorsun yeni akit , heyecandan sevincten herkes yorum yapar , server coker diyemi endiselendin :) su hesaplamalar yapilirken bide kisi basi gideride hesaplasaydiniz . Durun ben yapayim ; 1 simit 10 lira , 5 kisilik aile sabah oglen aksam 2 ser simit yese her ogun gunde 300 lira , her ogun 1 cay icek kisi basi 5 liradan 75 te o . Baba sigara icsin zevkten (11,000 dolar kisi basi gelir varmis ya ) 90 da sigara toplam 465 lira gunluk . Senede 169,725 tl yani 6,380 dolar . Cocuklari okula gondermezsek , elektrik , su dogalgaz odemezsek , telefon kullanmazsak yilda 5,000 dolar kenara koyariz bir ev 131,000 $ oldugundan 26 yil sonra evimiz olabilir . Ekonomi kotu diyenlerin gozune sokun bu yorumumu . Araba diye soracak olan vatan hainlerinede atalarimiz ata binmis sen zevk sefa icindesin deyin . Ata binsinler, benzin sikintisi yok park derdi yok .
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