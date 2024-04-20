  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul’da motosikletle film gibi kovalamaca!
Gündem

İstanbul’da motosikletle film gibi kovalamaca!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 12:43:00 -

İstanbul, Beylikdüzü'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki 2 şüpheli, yaşanan film gibi kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Dereağzı Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüpheli tavırlar sergileyen 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi.

Yapılan "dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi, motorize ekiplerin kovalamacası sonucu Damlasakızı Sokağı'nda yakalandı.

Şüpheliler U.Ç. ile yaşı küçük R.K'nin üst aramalarında ruhsatsız tabanca, şarjör ve Türkiye'de satışı olmayan takviye edici gıda ele geçirildi.

Motosikletin sürücüsü R.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ikazına uymamak", "kask takmamak", "yayaya yol vermemek" ve "makas atmak" maddelerinden toplam 22 bin 47 lira ceza kesildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan yaşanan kovalamaca anı polis ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tokat polisi mahsur kalan köpeği kurtardı
Tokat polisi mahsur kalan köpeği kurtardı

Yerel

Tokat polisi mahsur kalan köpeği kurtardı

Emniyet verilerini paylaşan polis tutuklandı
Emniyet verilerini paylaşan polis tutuklandı

Yaşam

Emniyet verilerini paylaşan polis tutuklandı

‘Bombacı Mülayim’ olarak bilinen polis tutuklandı!
‘Bombacı Mülayim’ olarak bilinen polis tutuklandı!

Gündem

‘Bombacı Mülayim’ olarak bilinen polis tutuklandı!

Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada
Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada

Yerel

Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23