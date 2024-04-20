İstanbul’da motosikletle film gibi kovalamaca!
İstanbul, Beylikdüzü'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki 2 şüpheli, yaşanan film gibi kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Dereağzı Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüpheli tavırlar sergileyen 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi.
Yapılan "dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi, motorize ekiplerin kovalamacası sonucu Damlasakızı Sokağı'nda yakalandı.
Şüpheliler U.Ç. ile yaşı küçük R.K'nin üst aramalarında ruhsatsız tabanca, şarjör ve Türkiye'de satışı olmayan takviye edici gıda ele geçirildi.
Motosikletin sürücüsü R.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ikazına uymamak", "kask takmamak", "yayaya yol vermemek" ve "makas atmak" maddelerinden toplam 22 bin 47 lira ceza kesildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan yaşanan kovalamaca anı polis ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.
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