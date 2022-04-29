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Aktüel İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var
Aktüel

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 19:38:00 -
İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul-Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.

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