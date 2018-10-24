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İstanbul'da metro seferleri saat kaça kadar çalışacak?

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray bugün saat 22:00’da Schalke 04 takımıyla karşı karşıya gelecek. İBB Galatasaray-Schalke 04karşılaşma nedeniyle maça gidecek taraftarların ulaşımda sorun yaşamaması için metro sefer saatlerini 01.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:33
İstanbul'da metro seferleri saat kaça kadar çalışacak?

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray bugün saat 22:00’da Schalke 04 takımıyla karşı karşıya gelecek. İBB Galatasaray-Schalke 04  karşılaşma nedeniyle maça gidecek taraftarların ulaşımda sorun yaşamaması için metro sefer saatlerini 01.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın bu akşam saat 22.00'da Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine metro sefer saatlerinin stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlaması için 01.00'e kadar uzatıldığı belirtildi. "Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği" başlığıyla yapılan duyuruda, "Sayın yolcularımız, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında oynanacak Galatasaray-Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübü'ne başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:33
  1. avrupa Şampiyonlar Ligi D Grubu
  2. Galatasaray-Schalke 04 maçı
  3. ibb metro seferleri saati

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