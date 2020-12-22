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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40, yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40, yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:08:28 -
İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40, yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

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