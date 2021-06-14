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Aktüel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Çekmeköy'de bulunan 2 katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 18:28:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Yangın saat 15.30 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Emel Sokak'ta bulunan 2 katlı plastik fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Dudullu, Sultanbeyli müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın kontrol altına alındı

Ayrıca olay yerinin yakınında bulunan yüksek gerilim hatlarında yaşanabilecek tehlikelere karşı bölgeye elektrik ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi.

 

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