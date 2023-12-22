İstanbul'da kar bekleyişi sona erdi! Nokta atışı tarih az önce verildi
Meteorolojik kaynaklar İstanbul için kar yağacak tarihi açıkladı.
İstanbullular kış aylarının bastırmasıyla birlikte kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyor.
Meteorolojik kaynaklar İstanbul'daki kar yağışı için tarih verdi.
Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da 2 ve 3 ocak tarihlerinde kar yağışı bekleniyor.
Sistemlerin daha kesin olarak belirlenmediği ifade edilirken, vatandaşların biraz daha net sonuçları beklemesinde fayda olduğu ifade edildi.
Kaynak: TV 100
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