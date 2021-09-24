İstanbul'da kan donduran olay! Ölü kediyi boyayıp...

İstanbul Şişli’de bulunan Kurtuluş Mahallesi’nde Kader K. isimli bir kadın ölü bir kediyi boyayarak evinin pencere demirlerine astı. Kader K., kendisine tepki gösteren mahalleliyi tehdit ederek, "Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız" cevabını verdi. Mahalleli ise kendi arasında imza toplayarak Kader K.’nın tedavi edilmesi için kaymakamlığa başvurdu.

"Kedileri kesip yiyor"

10 yıldır Kurtuluş’ta oturan esnaf Özge Çetinkaya dehşete düşüren olayla ilgili şunları söyledi:

"Geçen hafta cumartesi günü iki kadın benim dükkânıma geldi, gözleri yaşlı neredeyse ağlayacaklar ve koştura koştura gelmişler, ‘Sizin kedinizi bir kadın arka evde öldürmek üzere, zor elinden aldık, kedi kaçtı’ dedi. Ama bizim kedi yatıyordu dükkânda. Bana ‘Bu kadın zaten kedileri kesip yiyor’ dediler. Ben şoka girdim. Ertesi gün birkaç kişi organize olduk, sokağa gittik. Kadının evinin fotoğraflarını çektik. Ev ev değil, birkaç tane testere bulduk, onları aldık. Çekiçler vardı, onları aldık. Müdahale etmeye çalışanlara bıçakla saldırmaya çalışıyor."

Gözaltına alındı

Kader K. komşuların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 46 yaşındaki Kader K.’ya "Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.