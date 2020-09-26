İstanbul'da kan donduran görüntüler! Dövdükleri adamı metrelerce yükseklikten dereye attılar

İstanbul'da 4 kişinin, bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attığı kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Önce dövdüler sonra dereye attılar

7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana gelen olayda iddiaya göre, 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dere kenarına götürdükleri adamdan para isteyen 4 kişi, restoran sahibini dövmeye başladı. Tekme tokat darp edilen şahıs, daha sonra saldırganlar tarafından 7 metre yükseklikten dere yatağına attı.

Serbest bırakıldılar

Ağır yaralanan şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, restoran sahibini darp eden 4 kişiden 2'si de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Saldırganlardan biri askerde

Daha sonra harekete geçen savcılık, serbest bırakılan 2 saldırgan için yeniden yakalama çıkarttı. Öte yandan saldırganlardan birinin yakalanması için çalışma sürerken, öbürünün de askerde olduğu öğrenildi.