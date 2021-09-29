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Aktüel İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı
Aktüel

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:45:00 -
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Mahmutbey gişelerinde yoğunluk sebebi ile araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ oldu.

D-100 Cevizlibağ'da bir sürücü trafiğe takılmamak için D-100 de ters istikamette giderek yan yola girdi. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 70 olarak ölçüldü.

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