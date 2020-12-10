İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Ürdün uyruklu bir kişinin eşini kaçırarak fidye istedikleri iddia edilen 2'si polis memuru 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocamustafapaşa'daki bir banka şubesi çalışanı, yabancı uyruklu bir kişinin başkasına ait pasaport ve banka kartıyla 13 bin dolar çekmeye çalışması üzerine durumu polise bildirdi. Polis, Suriye uyruklu Arafat A'yı bankada gözaltına aldı.

Arafat A. polise, önceden tanıştığı Ürdün uyruklu Feras A'nın yanına gelerek, karısının Suriyeli mafya tarafından kaçırıldığını, eşinin şüphelilerin ellerinde olduğuna dair araç içinde çekilmiş videolar attıklarını, eşini kurtarmak için 13 bin doları şüphelilere teslim etmesi gerektiğini anlattığını söyledi.

Arafat A, Feras A'nın şüphelilerle görüşmeye gideceğini söyleyerek pasaportu ve banka kartını kendisine verdiğini, Feras A. aradığı zaman bankadan parayı çekip kendisine ulaştıracağını ifade etti.

Suriyeli Arafat A, Feras A'nın bebeğini de bakacak kimse olmadığı için kendisine bıraktığını, kendisinin de bebeği patronu Manhal K'ye emanet ettiğini anlattı.

- Buluşma noktasına operasyon düzenlendi

Polisin çalışma yürüttüğü sırada Feras A, telefonla Arafat A'yı aradı. Telefonu açtıran polis, kendisi de şüpheliler tarafından alıkonulan Feras A'dan buluşma noktasına ait bilgileri aldı. Feras A'nın gönderdiği Yedikule Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, burada U.B. ve Fatih'te görevli polis memuru M.Ç'yi yakaladı.

Şüpheli U.B. ve M.Ç'nin ifadeleri doğrultusunda Ürdünlü Feras A. operasyon düzenlenen adrese 100 metre mesafedeki bir araçta, elleri kelepçeli halde bulundu. Feras A. kurtarılırken, araçta bulunan emekli başkomiser B.M.D. gözaltına alındı.

Feras A'nın eşinin de Eyüpsultan'daki bir kafede tutulduğu bilgisini alan polis, düzenledikleri baskınla Ürdünlü Arwah A'yı kurtardı. Kadının yanında bulunan Ü.K. ve Y.Ö. ile Eyüpsultan'da görevli polis memuru F.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan 2'si polis memuru 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

