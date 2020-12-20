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Aktüel İstanbul'da feci olay!
Aktüel

İstanbul'da feci olay!

Sultangazi'de bir fırında, bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:58:00 -
İstanbul'da feci olay!

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fırında işçiler T.A ile Pakistan uyruklu J.N, yük asansörüne bindi. Bu sırada asansör, halatın kopması sonucu zemine düştü. Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansördeki Pakistan uyruklu işçi J.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer işçi T.A. ise hastaneye kaldırıldı. İş yeri sahibi G.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken fırın da belediye ekiplerince mühürlendi.

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