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Aktüel İstanbul'da ekmek fırınlarında fiyat ve gramaj denetimi yapıldı
Aktüel

İstanbul'da ekmek fırınlarında fiyat ve gramaj denetimi yapıldı

Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda yapılan denetimlerde, 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj, fiyat, tarife dışı üretim ve satış yaptığı tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:01:36 -
İstanbul'da ekmek fırınlarında fiyat ve gramaj denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerindeki fırınlar, azami fiyat tarifelerine uygunluğun sağlanması amacıyla 7-8-9 Aralık'ta denetlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, İl Ticaret Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ve il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlenen 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj, fiyat, tarife dışı üretim ve satış yaptığının belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesine uymadıkları tespit edilen fırınlara, Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlenerek savunmalarının istendiği aktarılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşlardan, aldıkları ekmeğin fiyat ve gramajını kontrol etmeleri, tespit ettikleri olumsuzlukları Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi" mobil uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden bildirmeleri istendi.

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