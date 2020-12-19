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Aktüel İstanbul'da döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi
Aktüel

İstanbul'da döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi

Olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:25:00 -
İstanbul'da döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan hırsızın, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişi olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Beyazıt Mahallesi'nde İ.C. ve ortaklarına ait bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, paranın döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C. tarafından çalındığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Mehmet C. ile olaya karıştıkları belirlenen Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B. ve Mehmet Baran B. gözaltına alındı.

- 541 bin dolar harcadılar

Şüpheli Mehmet C. emniyetteki ifadesinde, parayı çalmasının ardından taksi şoförü Serkan K.'yi aradığını ve kendisini Silivri'yi bırakmasını istediğini, bu sırada 100 bin doları Serkan K.'ye verdiğini, Sezai Ö. ile 255 bin dolara villa ve 63 bin dolara arsa satın aldıklarını anlattı.

Mehmet C. 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını, 50 bin doları da kendisini savunması için avukata verdiğini kaydetti.

Toplamda 541 bin dolar harcayan Mehmet C., Serkan K. ve Sezai Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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