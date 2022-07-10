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Gündem İstanbul'da DHKP/C'li terörist tutuklandı
Gündem

İstanbul'da DHKP/C'li terörist tutuklandı

İstanbul'da, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 21:30:00 -
İstanbul'da DHKP/C'li terörist tutuklandı

İstanbul'da, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde Gazi Mahallesi alanında faaliyet gösteren, örgüt adına esnaftan para toplayan ve cezalandırma eylemlerinde bulunan C.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da aranan zanlı, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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