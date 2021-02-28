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Gündem İstanbul’da deprem son dakika? İstanbul deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?
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İstanbul’da deprem son dakika? İstanbul deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi. İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’d deprem kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 05.20'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 09:59:00 - 2021-02-28 10:01:58
İstanbul’da deprem son dakika? İstanbul deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?

İstanbul-Avcılar açıklarında meydana gelen deprem yerin 14.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.7, derinliğini ise 7.04 kilometre olarak kaydetti. AFAD’ın açıkladığı son deprem listesindeki İstanbul depreminde herhangi bir mal ve can kaybı olmadı.

12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem meydana gelmişti. Düzde depreminde hayatını kaybetenlerin sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450 olmuştu.

 

 

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