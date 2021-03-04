İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 53 bine yakın binanın ağır hasar alması bekleniyor. Olası risk durumunun konuşulması ile İstanbul'da zemini sağlam olan, depreme dayanıklı olan ilçeler ve depreme dayanıklı olmayan, deprem riskli olan bölgeler gündeme geldi.

İstanbul'da deprem riski altında olan ilçeler hangileri?

Uzmanlara göre Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 7.5 şiddetinde deprem bekleniyor. Uzmanların açıklamaları vatandaşları tedirgin etse de ev satın almak isteyen vatandaşlar yeni alacakları evi depreme dayanıklı mahalle ve ilçelerden seçmek istiyor.

Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Hasar alması beklenen tüm binalarda ise yaşayan sayısının 1 milyona yaklaştığı öngörülüyor.

İstanbul depreminde çok ağır hasar alması beklenen ilçeler

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.

Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.

Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413, Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve Çekmeköy'de bulunuyor. Bu iki ilçeyi 41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sultangazi, 63 adetle Çatalca, 64 adetle Beşiktaş takip ediyor.

Şişli'de 69, Sancaktepe'de 84, Kağıthane 94 binanın çok ağır hasar alması öngörülüyor. Olası İstanbul depreminde 53 bin binanın ağır hasar alması bekleniyor.

İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor. Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.

İstanbul depreminde ağır hasar alması beklenen ilçeler

Söz konusu deprem senaryosunda ağır hasar alması beklenen bina sayısının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin 622 adetle Büyükçekmece. Toplam rakamın yüzde 16,8'i bu ilçede bulunuyor.

Büyükçekmece'yi 3 bin 496 binayla Fatih, 2 bin 616 binayla Küçükçekmece, 1.825 binayla Bağcılar, 1.768 binayla Esenyurt, 1.707 binayla Silivri takip ediyor.

Bahçelievler'de 1.490, Tuzla'da 1.370, Bakırköy'de 1.306, Avcılar'da 1.261, Bayrampaşa'da 1.182, Pendik'te 1.041, Zeytinburnu'nda 1.025, Beylikdüzü'nde 950, Beyoğlu'nda 841, Eyüp'te 841, Esenler'de 813, Adalar'da 743, Maltepe'de 690, Sultanbeyli'de 648, Güngören'de 611, Kartal'da 593, Başakşehir'de 575, Ümraniye'de 534, Kadıköy'de ise 505 adet binanın muhtemel 7,5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 107 adetle Şile'de bulunurken, onu 113 adetle Çekmeköy, 187 adetle Beşiktaş, 208 adetle Şişli, 243 adetle Arnavutköy, 245 adetle Sultangazi takip ediyor.

AFAD eprem riski sorgulama nasıl yapılır?

Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” oluşturuldu. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan “raporlama” butonuna tıklamak yeterli. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek.

AFAD deprem risk haritası için tıklayın