İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yaşanan deprem kaç büyüklüğünde?

Son deprem nerede oldu? soruları internet üzerinden her daim aranmakta. Marmara Denizi'nde çevre illeri sarsıntıyla uyandıran bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi açıkladı.

İstanbul'da da hissedilen Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

Deprem neden olur, nasıl olur?

Depremler, yer kabuğu ya da taş küre adı verilen yerkürenin en üstünde bulunan tabakada fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. Fay hatları, taş küredeki kayaların gerilme, sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile meydana gelir.