İstanbul’un bazı semtlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu sebeple bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı. Peki, hangi ilçelerde denize girmek yasak?

İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?

Şile ve Beykoz'da kaymakamlıklar beklenen şiddetli yağış ve dalga boyunun 2,5 metreye kadar çıkma ihtimaline karşı denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Şile ve Beykoz'da cumartesi günü denize girilmeyecek, pazar günü ise hava durumu gözden geçirildikten sonra karar verilecek.