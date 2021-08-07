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Yaşam İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?
Yaşam

İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?

Beykoz'da denize girme yasağı ne zamana kadar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı alarm verdi. Bu sebeple bazı ilçelerde denize girme yasağı kararı alındı. Peki, hangi ilçelerde denize girmek yasak? İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 13:18:00 -
İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?

İstanbul’un bazı semtlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu sebeple bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı. Peki, hangi ilçelerde denize girmek yasak?  

İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?

Şile ve Beykoz'da kaymakamlıklar beklenen şiddetli yağış ve dalga boyunun 2,5 metreye kadar çıkma ihtimaline karşı denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Şile ve Beykoz'da cumartesi günü denize girilmeyecek, pazar günü ise hava durumu gözden geçirildikten sonra karar verilecek.

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