  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da bugün yasak var mı?
Yaşam

İstanbul'da bugün yasak var mı?

Korona yasakları kalktı mı İstanbul? Koronavirüs salgınında illere göre karar dönemi başladı. İstanbullular, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, cumartesi günü İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:47:00 -
İstanbul'da bugün yasak var mı?

İstanbul sokağa çıkma yasağı saatleri | İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bu sebeple İstanbul’da normalleşme adımları atılsa da bazı kısıtlamalar devam ediyor. Peki, İstanbul’da sokağa çıkma yasakları kaldırıldı mı?

İstanbul'da bugün yasak var mı?

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonları, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında 8 saatlik kısıtlamalar uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İstanbul’da 5 Mart Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 6 Mart Cumartesi 05.00’te sona erdi. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. 6 Mart Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak 8 Mart Pazartesi 05.00’te sona erecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar Pazar günü temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayacak. İstanbul’da 65 yaş üstü hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. 

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti
Gündem

Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti

Samsun'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Yonca B. (23) isimli şuursuz kız, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan kahraman as..
Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı
Gündem

Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimize hakaret eden 23 yaşındaki Yonca B., gözaltına alındık..
New York için çarpıcı iddia: Gizleniyor
Sağlık

New York için çarpıcı iddia: Gizleniyor

ABD’nin New York eyaletinde tartışmalara neden olan bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs ölümleri sayısının, Vali Andrew Cuomo’nun üst düze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay