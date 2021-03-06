İstanbul sokağa çıkma yasağı saatleri | İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bu sebeple İstanbul’da normalleşme adımları atılsa da bazı kısıtlamalar devam ediyor. Peki, İstanbul’da sokağa çıkma yasakları kaldırıldı mı?

İstanbul'da bugün yasak var mı?

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonları, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında 8 saatlik kısıtlamalar uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İstanbul’da 5 Mart Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 6 Mart Cumartesi 05.00’te sona erdi. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. 6 Mart Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak 8 Mart Pazartesi 05.00’te sona erecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar Pazar günü temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayacak. İstanbul’da 65 yaş üstü hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.